広島で全国都道府県対抗男子駅伝全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われた。今年の箱根駅伝の山上り5区で驚異の区間新記録をマークした青学大の黒田朝日（岡山）が、3区（8.5キロ）に登場。共に箱根で優勝を掴んだ宇田川瞬矢（埼玉）とレース中に生み出した光景には、元箱根ランナーも驚いていた。3区に登場した黒田は、トップから46秒差の5位でタスキを受けると、8位から上がってき