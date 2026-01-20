集合住宅では、隣人がどんな人か分からない。トラブルは騒音やゴミ出しなどが一般的だが、まれに命の危険を感じるような衝撃的な事件に巻き込まれることもあるようだ。都内在住の近藤さん（仮名、40代男性）は20代の頃、足立区のアパートに住んでいた。周辺相場より安く日当たりの良い優良物件だった。しかし、そこでの生活は「とにかく変わった住人が多かった」と振り返る。ある春先の早朝、近藤さんの部屋の窓を叩く音がした。「