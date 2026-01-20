聴き覚えのあるギターリフ。ロックンロールの名曲『キャロル』で映画は始まる。僕はローリング・ストーンズのカバーで知ったけど、元はチャック・ベリーの1958年の大ヒットだ。スクリーンに引き込まれていると、チャックのバックでギターを鳴らしているのはストーンズのギタリスト、キース・リチャーズじゃないか。ブルース・ギタリストの大物、ロバート・クレイもいる。【画像】ストーンズもビートルズもジミヘンも……「ロック