南米チリの中部で森林火災が発生し、少なくとも19人が死亡したほか、5万人が避難を余儀なくされています。AP通信によりますと、チリ中部のビオビオ州とニュブレ州で大規模な森林火災が発生し、これまでに少なくとも19人の死亡が確認され、5万人が避難を余儀なくされているということです。火災発生を受けチリ政府は18日、ビオビオ州とニュブレ州に非常事態を宣言しました。名古屋市の面積を超える、およそ3万5000ヘクタールが焼失