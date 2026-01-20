きょうは冷たい北風が強まって、全国的に厳しい寒さが戻りそうです。3月並みの陽気が続いた所も、気温の変化が大きくなるでしょう。日本海側は広い範囲で雪となって、北海道を中心に雪の強まる所もありそうです。強い寒気がしばらく居座るため、日本海側では週末にかけて大雪が長引くおそれがあります。きょうは、次第に冬型の気圧配置が強まるでしょう。日本海側は広い範囲で雪が降り、北海道を中心に雪の強まる所もありそうです