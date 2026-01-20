福岡・朝倉市で自転車に乗った小学生2人が車にはねられ、1人が死亡しました。警察は、車を運転していた自称会社役員の男を現行犯逮捕しました。19日午後4時前、朝倉市屋永の信号がない交差点で、ワンボックスカーと小学2年の男の子が乗る自転車2台が衝突しました。小学生2人は病院に搬送され、北郷航さん（8）が頭を打つなどして死亡。もう1人が腕の骨を折るなどの重傷を負いました。警察は、車を運転していた自称会社役員・田辺健