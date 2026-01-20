朝晩の自宅周辺でのジョグに仕事後のジムにランなど自分のペースで毎日続けることができるのがランニングの大きなメリット。習慣化することで、体力作りだけでなく、健康にも繋がり、さらには気分転換にも。始めるにあたり、まず誰もが最初に手に入れるのがシューズではないでしょうか？お気に入りの1足をチョイスするはもちろん、短距離や長距離、ゆったりしたペースで走るジョグにスピードを出したい時など、シーンやトレーニン