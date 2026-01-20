京都勝牛は、オーストラリア・シドニーに「牛カツ京都勝牛 タウンホール店」を2025年11月29日にオープンした。牛カツ専門店「牛カツ京都勝牛」の、海外9か国目となるオーストラリアの初号店。ミディアムレアで揚げた牛カツを提供し、卓上の焼き台で好みの火入れ加減に調整できるようにした。日本産A5等級の黒毛和牛も用意している。オーストラリア国内で2号店、3号店の出店を進め、シドニーを起点に主要都市への展開するほか、新た