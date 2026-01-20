ロッテ退団後も現役続行の意思を明らかにしていた荻野(C)産経新聞社異例と言える決断が下された。1月19日、昨季限りでロッテを退団した荻野貴司がチェコリーグの強豪ドラチ・ブルノと契約を結んだと発表された。【動画】これぞ真骨頂！ 幕張の韋駄天・荻野貴司が見せた「速すぎる」内野安打シーン2009年のドラフトでトヨタ自動車から1位でロッテに入団した荻野は、俊足巧打の外野手としてルーキーイヤーから即戦力として活躍。