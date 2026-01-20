高市首相は、連立合意に掲げた飲食料品の消費税率を2年間ゼロにする方針について、検討を加速させる考えを示しました。にわかに浮上した、食料品に関する「消費税減税」の可能性。スーパーや飲食店、そして街の人はどう受け止めているのでしょうか？■食料品“2年間に限定し0％”検討加速にわかに浮上している、食料品に関する「消費税減税」の可能性。19日午後7時すぎ、都内のスーパーを訪れてみると…。並木雲楓フィールドキャス