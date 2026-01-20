ITTF(国際卓球連盟)が19日、最新の世界ランクを発表しました。男子のトップ10の変動はありませんでした。張本智和選手は5位、松島輝空選手は8位です。順位に変動があったのは宇田幸矢選手が1つ下げ25位に、篠塚大登選手が1つ上げ28位、田中佑汰選手が2つ下げ36位となっています。【男子シングルス】▽トップ101位 王楚欽(中国)2位 林詩棟(中国)3位 カルデラノ(ブラジル)4位 モーレゴード(スウェーデン)5位 張本智和6位 F.ルブラン(