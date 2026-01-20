俳優・岡田将生（３６）が４月期のＴＢＳ系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜、後１０・００）で同局ドラマ初主演を務めることが分かった。映画「ラストマイル」以来、２度目のタッグとなる新井順子氏のプロデュース作で、３１年前に両親を殺された兄弟が警察官となり、犯人を捜すオリジナルサスペンス。弟役は兄役の岡田が共演を熱望した染谷将太（３３）が務める。岡田と染谷はこのほど、都内で会見を開催。６度目の共演で実の兄