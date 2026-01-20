異例のハイペースだ。広島の森下暢仁投手（２８）が１９日、マツダスタジアムで自主トレを公開し、今年初実戦登板の照準を２月１０日の紅白戦に合わせていることを明かした。登板することになれば、自己最速での初実戦登板となる。昨季１４敗からの逆襲を期す中、２年連続開幕投手にも意欲を示し、競争を勝ち抜く姿勢を際立たせた。競争の輪に背番号１８も組み込まれていくのだろうか。昨年の開幕投手にもアピールを求めていく