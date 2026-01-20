【ブリュッセル共同】デンマークのポールセン国防相は19日、北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談後、米国が領有をもくろむデンマーク自治領グリーンランドや北極圏に、NATO部隊を駐留させることを提案したと明らかにした。交流サイト（SNS）に提稿した。駐留する部隊は、主に偵察や監視を想定しているとみられる。ポールセン氏は、グリーンランド自治政府と協力しながら、北極圏の安全保障強化のため、880億デンマ