岐阜市の国道で19日夜、原付バイクや軽自動車など3台が絡む事故があり、原付を運転していた女性が死亡しました。警察によりますと、19日午後7時過ぎ、岐阜市六条江東3丁目の国道21号線で「車とバイクの事故です」と110番通報がありました。原付バイクが国道を直進中、市道から合流してきた軽自動車と出合い頭に衝突し、弾みで原付を運転していた女性は隣の車線に飛ばされ、後ろから来た大型トラックにひかれて死亡しました。