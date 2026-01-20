1月21日（水）に船橋競馬場で行われる、ブルーバードカップ（Jpn3・3歳・ダ1800m）の枠順は下記の通り。ダート三冠競走初戦、羽田盃への前哨戦。前走の未勝利戦で大差圧勝したフィンガーは大外13番へ。注目の発走は20時05分。【中山2R】戸崎圭太フィンガーが大差圧勝羽田盃前哨戦1枠1番レフレール牡3・56.0・石川倭水野貴史・浦和2枠2番ヘルメスギャング牡3・56.0・今村聖奈武井亮・美浦3枠3番ストゥディア牡3・56.0・山中悠希矢