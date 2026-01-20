ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の新CM「PAKA NEWS」篇が1月19日より放送開始した。トレセン学園理事長秘書・駿川たづながキャスターを務める架空のニュース番組「PAKA NEWS」に、特撮ヒーロー「栄養戦士キャロットマン」が登場。新種ニンジンの紹介中、悪の組織・フケンコー帝国のフケンコー大帝（CV：杉田智和）が乱入し、番組は思わぬ展開を迎える。動じないたづなと慌てふためく大帝のコミカルな掛け合いが描かれる