岩手県競馬組合は1月19日、2025年度岩手競馬年度代表馬等選考委員会が行われ、各部門の表彰馬および年度代表馬が発表された。2025年度の岩手競馬年度代表馬および4歳以上最優秀馬に、サクラトップキッドが選出された。今季は桐花賞、北上川大賞典を制するなど重賞2勝を挙げ、グレードレースや他地区との交流競走でも安定した成績を残した点が高く評価された。各部門の表彰馬は、2歳最優秀馬および最優秀牝馬にセイクリスティ