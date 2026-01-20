2004年の桜花賞（G1）などG1を2勝した名牝ダンスインザムード（牝25）が、1月19日、繋養先である北海道千歳市の社台ファームで亡くなった。社台ファーム事務局によると、同馬は1月19日未明に永眠したという。25戦6勝の競走成績の中には、管理した藤沢和雄調教師にとってのクラシック初制覇、岡部幸雄騎手の長期休養明け初勝利、北村宏司騎手の初G1制覇など、数々の「初」が刻まれている。3歳時には桜花賞を制し、オークス4着か