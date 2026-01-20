高市早苗首相が、23日召集の通常国会冒頭に衆院を解散すると表明した。衆院選は27日公示、2月8日投開票で、異例の短期決戦となる。重要法案の国会審議を後回しにしてまで、あえてこの時期に解散・総選挙をするのはなぜか。首相の記者会見では納得できる説明がなかった。多くの国民の疑問は晴れないままだろう。衆院選の影響で、国民生活に資する当初予算を3月末までに成立させることは困難になった。首相も暫定予算が必要だ