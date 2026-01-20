エアロから小物まで充実するGR仕立てトヨタは2026年1月13日、「ハイエース」の一部改良モデルを発表し、同年2月2日に発売すると発表しました。今回の改良では、安全機能を強化するとともに先進装備を拡充。さらに、フロント周りのデザインも変更されています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「ハイエース“GR仕様"」です！（30枚以上）そんな「9型」として進化したハイエースには、GR仕様のアクセサリーパーツが用意