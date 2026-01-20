「天領日田おひなまつり」（2月15日〜3月31日）を前に、大分県日田市豆田町の草野本家で恒例のひな人形の飾り付けが始まった。江戸期から明治初期に集められた人形178体が趣ある座敷に展示され、華やいだ雰囲気に包まれた。草野家住宅として国の重要文化財に指定されている草野本家。江戸時代に製蝋業を営んでおり、ひな人形は代々の当主が商いで出向いた京都や大阪で購入したと伝わる。メインの展示場となる新座敷には、約300