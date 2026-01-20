熊本県長洲町の四王子神社で18日、無病息災などに御利益があるとされる的を奪い合う祭り「的ばかい」（破魔弓祭）があった。締め込み姿の男衆約100人が体をぶつけ合い、大勢の見物客を沸かせた。「ばかい」は「奪い合い」を意味する方言。昔、ご神体を遷座する際に載せていた円座を、氏子が取り合ったという故事に由来する祭りで、約860年の歴史があるとされる。わらを編んだ直径約60センチ、重さ約6キロの的が拝殿から投与