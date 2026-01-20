次期衆院選の熊本2区に、共産党新人の益田牧子氏（75）が立候補する意向を表明した。19日に県庁で記者会見し、「困った人たちに手を差し伸べる政治が求められている。物価高の中、消費税5％への減税を訴えたい」と語った。益田氏は今回の衆院解散を「大義のない党利党略で許されない」と批判。政府が進める陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市東区）への長射程ミサイル配備にも触れ「絶対反対。防衛費も増額され、国民の負担増、福祉