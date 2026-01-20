高市早苗首相が19日、衆院を23日に解散すると正式に表明。衆院選の日程が27日公示、2月8日投開票で固まった。立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を結成し、熊本県内でも対決の構図が一変する。立民、公明の関係者は戸惑いながらも選挙戦に向けて準備を急ぐ。「ここに来るのは初めてです」。19日午後。立民元県議の男性が熊本市中央区の公明県本部を訪れ、緊張が入り混じった笑顔を浮かべた。元県議は衆院選の熊本1区に