長崎県佐世保市消防団は19日、消防分団の会計担当の立場を利用して分団基金を流用したとして、男性分団長（59）を懲戒免職処分にした。市消防局によると、分団長は2021年7月〜25年6月、自営業の資金繰りに行き詰まった際、基金から流用しては同額を補充する行為を59回にわたって繰り返した。流用額は計2560万9972円に及ぶ。昨年末の決算報告で利息が合わないことから発覚。全額を返済したという。