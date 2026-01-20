海上自衛隊第22航空群司令部（長崎県大村市）は19日、当時の部下隊員にセクハラをしたとして、第22整備補給隊所属の50代の准海尉を減給30分の1（1カ月）の懲戒処分にした。同司令部によると、准海尉は2020年7月ごろ、佐賀県鹿島市の飲食店の喫煙所で部下隊員の両肩などに触れたほか、22年3月ごろまでの間、同じ隊員にわいせつな発言を繰り返して精神的苦痛を与えたという。「体に触れたのは励ますためで、発言はコミュニケーショ