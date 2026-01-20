海上自衛隊佐世保地方総監部は19日、部下のハラスメント行為に適切に対応しなかったとして、佐世保基地業務隊の50代佐官を同日付で減給15分の1（1カ月）の懲戒処分にした。総監部によると、佐官は2022年3〜5月ごろ、当時所属した部隊の部下が行ったパワハラとセクハラ行為について、内部から報告があったにもかかわらず適切な指導や調査などを行わなかった。23年に行われた調査で未対応だったことが明らかになったという。