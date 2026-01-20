長崎県波佐見町は19日、教育委員会の男性職員（60代）を、16日付で減給10分の1（1カ月）の懲戒処分にしたと発表した。職員は同日に依願退職した。町によると、人事面で不満を感じた職員は昨年8月中旬〜9月上旬、内部資料と偽造した管理職員の名刺を一緒にして町内外で遺棄し、管理職員が紛失したように装ったという。