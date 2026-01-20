ソフトボール女子日本代表が長崎県大村市で強化合宿に臨んでいる。宇津木麗華ヘッドコーチと同市の運送会社社長の個人的な縁による初めての取り組み。全国高校総体（インターハイ）で6度の優勝経験がある男子強豪、大村工高ソフトボール部が練習のサポートに入る。練習は見学でき、小中高生向けの教室が開かれるなど地元との交流も予定されている。合宿は25日まで。宇津木ヘッドコーチと交流のある運送会社「幸運ホールディン