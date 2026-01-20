文部科学省が推進する公立中学校の部活動を地域のスポーツ団体などに委ねる地域展開（地域移行）に対応するため、佐賀県みやき町は受け皿になる一般社団法人「みやき町地域スポーツ・文化クラブ」を設立した。町の委託を受け、2026年度から中学校の休日の部活動を指導する方針。町教育委員会によると、同クラブは町スポーツ協会や町文化連盟、PTAの会長ら10人で構成し、一木徹也教育長が代表理事を務める。今後、指導者や活動