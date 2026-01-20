統合失調症と診断され、40年以上にわたり入退院を繰り返しながら、絵画と詩で自身の内面を表現している熊本県人吉市の吉田紀子さん（56）の個展が、佐賀県鳥栖市原町の糸山自動車文化館で開かれている。熊本県外での個展は初めてで「人にこびない、どんなに弱くても誰にも負けない、凛（りん）としたところ」（吉田さん）を描いた油彩の自画像を中心に56点を展示している。観覧無料、25日まで。吉田さんは中学時代に不眠や情緒