J1福岡は19日、J3熊本からベルギー2部・ベベレンに期限付き移籍中のU−23（23歳以下）日本代表FW道脇豊（19）が完全移籍で加入すると発表した。熊本の下部組織出身の道脇は2022年にクラブ史上最年少の16歳でプロ契約を結び、ベベレンには24年7月に期限付き移籍した。190センチの長身を誇るストライカーで、現在開催中のU−23アジア・カップ（サウジアラビア）に出場中。クラブを通じて「自分を本気で変えるためにこのクラブへ