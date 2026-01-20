ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が19日、1番打者での完全復活を宣言した。2年連続でけがによる長期離脱を味わい、進退をかけて臨む7年契約最終年。「3年やって一人前と言われる。3年駄目だったら終わり」と退路を断った。陽気に包まれる中、フリー打撃では同僚笹川、日本ハム清宮幸らと快音を響かせた。「早くいい感覚をつかめるようにという意識。最初（開幕）から打たないと試合に出られない」。危機感を胸に鋭い打球を