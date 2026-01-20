プロ野球・巨人にFA移籍が決まった則本昂大投手が19日、都内のホテルで入団会見を行い、楽天でチームメートだった田中将大投手や楽天ファンへの思いを口にしました。巨人に移籍が決まるまでは「すごく悩みました」とした則本投手。巨人からの熱意あるオファーに「応えないといけない」と移籍を決意したそうです。巨人には田中将大投手や新加入のハワード投手、高梨雄平投手などが名を連ねていて、則本投手にとってはやりやすい環境