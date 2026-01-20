バスケットボール・Bリーグは、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」を開催。初の3日間開催となった本イベントの3日目、18日にはメインイベントの「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」が行われました。ファン投票により選ばれた選手が試合に登場します。試合開始早々、ボールを手にしたB.WHITEの渡邊雄太選手（千葉ジェッツ）にB.BLACKの吉井裕鷹選手（三遠ネオフェニックス）が抱きつ