【モデルプレス＝2026/01/20】俳優の岡田将生と染谷将太が、このほど行われたTBS系4月期金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」制作発表会見に出席。共演の経緯を明かした。【写真】岡田将生、メガネ×タートルネックで知的オーラ漂う◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・