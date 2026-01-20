【モデルプレス＝2026/01/20】TBSでは、2026年4月期の金曜ドラマ枠で「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）を放送決定。俳優の岡田将生が主演、染谷将太が共演する。【写真】岡田将生＆高畑充希、夫婦役でウエディングショット◆岡田将生「田鎖ブラザーズ」でTBSドラマ初主演 数々の話題作を牽引し、清廉な好青年から深みのある悪役まで自在に体現する演技力が国内外で高い評価を受け、俳優として確固たる地位を確立する岡田が