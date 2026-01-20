高市首相がコケるのを1月19日、高市早苗首相は官邸で会見して解散を表明。「23日に解散・27日に公示・2月8日に投開票」という超短期決戦がスタートした。立憲民主党と公明党が合流して「中道改革連合」（以下、中道）が結党発表された際には、公明の斉藤鉄夫代表は自民党の首相経験者にも声をかけたという話も駆け巡った。実際のところ、どうだったのだろうか。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると