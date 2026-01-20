電光石火の対応立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は1月16日にそろって会見し、新党の党名を「中道改革連合」と発表した。高市早苗首相の電撃解散を受け、電光石火の対応を見せた格好だが、頼みの綱の公明の支持母体・創価学会の信者はどのように受け止めているのだろうか。【写真】創価大学出身の芸能人“二大巨頭”と、減少に歯止めがかからない公明党の“比例代表”獲得票数16日の会見で野田氏は「右にも左に