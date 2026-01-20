左脛（けい）骨高原骨折骨折で全治３か月と診断されたフリーの原千晶アナウンサーが２０日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に中継生出演した。休暇中の同局の篠原梨奈アナが担当する「早朝グルメ」に代役として登場。「お久しぶりです。現在リハビリ中なのですが、座ったままのお仕事はできるということで、今日は元気いっぱいに中継をお伝えします」と笑顔であいさつした。スタジオにいる杉山