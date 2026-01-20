35年ローンでは買えない〈人間五十年 下天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり〉。織田信長がそう謡ったのは、桶狭間の戦いの前夜だった。ところが、今は夢幻どころか50年間の住宅ローンが現実になっている。実際、ネットで検索すると、各行のプランがずらりと出てくることからも分かるように個人向けの超長期ローンは珍しくない。【写真を見る】“6億円”なのに即完売まるでホテルのような「都内高級タワマン」住宅金融支援機