【カブール共同】アフガニスタンの首都カブールにある中華料理店で19日、爆発があり、イスラム主義組織タリバン暫定政権の警察によると、中国人1人とアフガン人6人が死亡した。負傷者も複数出た。爆発は調理場付近で起き、原因を調査中としている。警察によると、店はイスラム教徒の中国人と妻、アフガン人が共同で経営。死亡した中国人と店の関係は不明だが、経営者と同じくイスラム教徒だという。アフガンでは2021年8月、