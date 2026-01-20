主演・竹内涼真、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。本日1月20日（火）、同ドラマの第2話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！まるで先の読めない怒涛のミステリー展開、胸が締め付けられる懐かしくも危うげな人間模様から目が離せない本作。前回放送の第1話では、スーパーの店長・佐久間秀之（小柳友）が何者かに射殺される事件が発生し、