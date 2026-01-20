果物を食べて口内が痒くなったり、喉がイガイガしたことはないだろうか。実は、これは重症化には注意を有する“とある疾患”のサインかもしれない。アレルギーなどに詳しい専門医が解説する。※本稿は、国立成育医療研究センター免疫アレルギー・感染研究部部長の森田英明編著、慶應義塾大学医学部皮膚科学教室専任講師の足立剛也編著『アレルギーの科学 なぜ起こるのか どうして増えているのか』（講談社）の一部を抜粋・編集した