1月21日からTOEFL iBT のスピーキングテストが大幅にアップデートされる。半分が「リピーティング問題」に切り替わるのだ。劇的な変化だが、これは世界「最下位クラス」に沈む日本人受験者にとっては大きなチャンスといえる。どういうことか、例題も交えて解説しよう。（パタプライングリッシュ教材開発者松尾光治）韓国は97位、中国が124位日本は159位最初に、日本人の英語力の現状を直視しておこう。2024年のTOEFL iBTにおい