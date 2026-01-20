20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比150円安の5万3510円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては73.57円安。出来高は6101枚だった。 TOPIX先物期近は3651ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.4ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53510-1506101 日経225mini