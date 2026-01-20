ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が19日、大分県佐伯市で日本ハム・清宮幸らと行っている自主トレを公開した。開幕から打ちまくり、スタートダッシュを決めると宣言。直近2年はケガで計72試合の出場にとどまり、7年契約の最終年となる今季には強い覚悟を持って臨む。昨季2位の日本ハムと激突する開幕戦に16年目で初の1番打者としてスタメン出場する意欲も示した。38歳シーズンを迎える柳田の肉体は筋骨隆々だ。フリー打撃で