チャンスあらば一塁でも――。ソフトバンクの正木が19日、筑後ファーム施設で広瀬隆と合同で自主トレを行い、新調したファーストミットでノックを受けた。「一塁もやれるに越したことはない。どのポジションも高い壁ですけど、出られるならばどこでも獲りにいくし、最初から出してもらえるようにしたい」と23、25年に続き3度目の開幕スタメンに向けて意欲をむき出しにした。左翼は柳田ら、一塁なら山川ら強打者との勝負とな