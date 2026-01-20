ソフトバンクの育成4年目、重松凱人外野手（25）は今季ホームラン打者を目指すと決意した。昨年12月には本塁打の極意を学ぶために、山川穂高内野手（34）に弟子入り。座学と実践を繰り返し、飛距離を伸ばすためのフォーム、打球の質を追求した。まだ未完成ではあるものの、打球の伸びを感じている。新たな挑戦に踏み出し、飛躍のシーズンにすると意気込んでいる。重松は一芸に秀でた選手を目指し、ホームランバッターに生まれ